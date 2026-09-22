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Mirzapur News: दुकान के स्कैनर पर मंगाया ठगी का पैसा, खाता सीज

Tue, 22 Sep 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:58 AM IST
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The fraudulent money was demanded through the scanner of the shop, the account was seiThe fraudulent money was demanded through the scanner of the shop, the account was seized.zed.
भावां। राजगढ़ में साइबर ठगी के मामले में रामपुर निवासी आदर्श सिंह के स्कैनर पर 45 हजार रुपये मंगाए जाने के बाद खाता सीज कर दिया गया। आदर्श सिंह की नदिहार राजगढ़ बाजार में मोबाइल केयर के नाम से दुकान है। दुकानदार ने थाने में तहरीर देकर जांच की मांग की है।
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आदर्श सिंह ने तहरीर में बताया कि 17 सितंबर को चंदौली निवासी राज कुमार दुकान पर आया। राजकुमार ने किसी व्यक्ति से दुकान के स्कैनर पर 45 हजार रुपये मंगवाए। खाते में रकम आने के बाद राजकुमार को रुपये नकद दे दिए गए। 19 सितंबर की सुबह साइबर क्राइम विभाग से फोन आया कि खाते में गलत तरीके से रकम मंगाकर भुगतान किया जा रहा है। उनका बैंक खाता सीज कर दिया गया। दुकानदार ने राजगढ़ थाने में तहरीर देकर जांच की मांग की है। राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि साइबर ठगी मामले की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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