Mirzapur News: दर्शनार्थियों के फोन चोरी करने वाले 3 गिरफ्तार, बाल अपचारी पकड़ा गया

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मिर्जापुर। विंध्याचल धाम में दर्शन-पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल और सामान चोरी करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बाल अपचारी को भी पकड़ा है। आरोपियों में देवा निवासी बावली चौराहा, रोहित कुमार और नागेश निवासी कंतित विंध्याचल के रहने वाले हैं।पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के नौ मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत दो लाख रुपये बताई गई है।विंध्याचल थानाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि विंध्याचल थाना क्षेत्र में 13 अक्तूबर को उन्नाव के पुरवा थाना क्षेत्र के रायपुर पुरवा निवासी प्रियान्शु नितिन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि वह परिवार के साथ धर्मशाला में आराम कर रहे थे।इसी दौरान परिवार के पांच मोबाइल फोन चोरी हो गए। तहरीर पर विंध्याचल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।उप निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे विंध्याचल दर्शन-पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल और सामान मौका देखकर चुराते थे।रोहित और देवा चोरी के फोन की खरीद-बिक्री भी करते थे। गिरफ्तार युवकों को न्यायालय से जेल भेजने की कार्रवाई की गई, जबकि बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा गया।