Mirzapur News: दुबार कला बाजार में पुलिया क्षतिग्रस्त, बड़े वाहनों का रूट बदला

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लालगंज। राज्यमार्ग-150 पर दुबार कला बाजार में नाले की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। छोटे वाहन धीमी गति से पुलिया से गुजर सकेंगे।लोक निर्माण विभाग खंड-दो के अधिशासी अभियंता जनार्दन यादव ने बुधवार को लालगंज, संतनगर और मड़िहान थाने के प्रभारियों को पत्र भेजकर मार्ग परिवर्तन की सूचना दी। पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भी भेजी गई है।अधिशासी अभियंता ने बताया कि अहरौरा-मड़िहान-लालगंज लिंक रोड पर दुबार कला बाजार में पुलिया टूटने से बड़े वाहनों का आवागमन रोकना पड़ा है। चार पहिया वाहन और भार सीमा के भीतर चलने वाले बड़े वाहन बरकछ चौराहे से जैकर होते हुए कठवार पहुंचकर लालगंज की ओर जा सकेंगे। वहीं, कठवार से सिरसी नहर की पटरी के रास्ते जैकर होकर बरकछ चौराहे से कलवारी की ओर भी जा सकते हैं। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण ही मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था की गई है।