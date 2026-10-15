Mirzapur News: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत मामले में सहायक अध्यापक पर प्राथमिकी

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छात्रा कक्षा सात की विद्यार्थी है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा तीन महीने से मानसिक रूप से परेशान थी। आठ अक्तूबर को जानकारी मिलने पर परिजन विद्यालय पहुंचे और नाराजगी जताई। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि डिजिटल क्लास के दौरान अध्यापक ने अशोभनीय हरकतें कीं और विरोध करने पर परिवार को एससी-एसटी एक्ट के तहत फंसाने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने बताया कि सहायक अध्यापक मनोज कुमार गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।विद्यालय में अध्यापकों के बीच खींचतानछात्रा का मामला सामने आने के बाद विद्यालय के अध्यापकों के बीच खींचतान बढ़ गई है। आरोप है कि संबंधित सहायक अध्यापक कुछ ग्रामीणों को आगे कर अन्य अध्यापकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापिका और कई ग्रामीण अन्य अध्यापकों के समर्थन में सामने आए हैं।स्थानांतरण और शिक्षा विभाग की भूमिकाप्रकरण के बीच सहायक अध्यापक मनोज कुमार गौतम के पूर्व में चुनार स्थित एक विद्यालय से हुए स्थानांतरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह स्थानांतरण शिकायतों के आधार पर किया गया था।