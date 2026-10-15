Mirzapur News: बगही में निधन के बाद नेत्रदान कर हीरामनी ने दिया रोशनी का उपहार

मिर्जापुर। सार्वदेशिक आर्यवीर दल मिर्जापुर के प्रयास से ग्रामसभा बगही निवासी स्व. शिवानंद सिंह की पत्नी हीरामनी देवी के निधन के बाद बुधवार को उनका नेत्रदान कराया गया। नेत्रदान साह हॉस्पिटल, रामकटोरा, वाराणसी और वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के सहयोग से डॉ. अजय सिंह व उनकी टीम ने यह प्रक्रिया पूरी की।परिजनों की सहमति से किए गए इस पुनीत कार्य से जरूरतमंद लोगों के जीवन में रोशनी आने की उम्मीद है। इस दौरान महिला के बेटे अजय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार, ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान रेशु पटेल ने नेत्रदान जैसे नेक कार्य के लिए शोकाकुल परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की है।