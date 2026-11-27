विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खासकर संपत्तियों की रजिस्ट्री और पुराने अभिलेखों की पड़ताल के दौरान इन शब्दों से सामना होता है। इनके जानकार और पढ़ने वाले लगातार कम हो रहे हैं, जिससे पुराने दस्तावेजों को समझना चुनौती बनता जा रहा है।पहले नाजिर, नजारत, तर्जुमा और नवैयत जैसे शब्द अदालती कामकाज का हिस्सा थे। हलफनामा और मुबलिग जैसे शब्द आज भी कागजों में मिल जाते हैं। भूमि की खरीद-बिक्री के दौरान पुराने दस्तावेजों की पड़ताल जरूरी होती है। वर्ष 1950 से पहले के अधिकांश अभिलेख उर्दू, अरबी या फारसी में हैं। इनके आधार पर संपत्ति की खरीद-फरोख्त होने पर दस्तावेजों की असलियत जानने के लिए अनुवाद और व्याख्या की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन भाषाओं के जानकारों की तलाश करनी पड़ती है, जो आसानी से नहीं मिलते।पहले आम नागरिक भी इन शब्दों और उनकी वर्तनी से परिचित होते थे। अधिवक्ता, न्यायाधीश और न्यायिक कार्यों से जुड़े लोग भी इन भाषाओं के जानकार थे। इसलिए पुराने दस्तावेजों को समझने में परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब यही अभिलेख लोगों के लिए चुनौती बन रहे हैं।