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ई-विधिक सेवा और पेमेंट सेतु के माध्यम से 1,19,300 रुपये जुर्माने की धनराशि वसूल की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश और जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश पर आयोजित विशेष लोक अदालत का उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों का सुलह-समझौते और विधिक प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित निस्तारण करना था। इसके जरिए आमजन को सरल, सुलभ और कम खर्चीली न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश व नोडल अधिकारी संतोष कुमार गौतम ने बताया कि विशेष लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार ने आमजन से अपील की कि 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण कराएं और व्यवस्था का लाभ उठाएं।इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह, अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी और वादकारी मौजूद रहे।