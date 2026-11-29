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सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के खैराही गांव निवासी स्मिता सिंह (37) की शादी 12 वर्ष पहले राजगढ़ थाना क्षेत्र के भावां गांव निवासी इंद्रेश से हुई थी। दोनों की नौ वर्ष की बेटी वान्या और एक वर्ष का बेटा वैदिक है। दो दिन पहले स्मिता अपने पुत्र वैदिक के साथ मायके आई थी। भाई पीयूष के मुताबिक, शुक्रवार सुबह साढ़े सात बजे बहन बेटे को लेकर पैसेंजर ट्रेन से ससुराल जाने के लिए निकली थी। रात करीब साढ़े 11 बजे वह पिरल्लीपुर में चुनार-कैलहट डाउन ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।सूचना पर चुनार पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को रेलवे लाइन से हटाकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। महिला के पास आधार कार्ड और मोबाइल मिला। मोबाइल का लॉक खुलवाकर परिजनों से संपर्क किया गया। सूचना पर भाई पीयूष परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा और शवों की शिनाख्त की। मां-पुत्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सुबह ससुराल जाने के लिए निकली महिला की रात में मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। लोगों में ससुराल में विवाद के चलते जान देने की चर्चा रही, लेकिन मायके वालों ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। पीयूष ने बताया कि बहन का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। थानाध्यक्ष अजय सेठ ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से मां-पुत्र की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।