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वायरल वीडियो में ठेकेदार बकाया भुगतान की मांग करता नजर आ रहा है। बातचीत के दौरान अधिशासी अभियंता की ओर से पहले कमीशन देने की बात कही गई, जिस पर ठेकेदार ने पहले काम का भुगतान करने की बात कही। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान एक्सईएन की ओर से ठेकेदार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप है। विज्ञापन

कार्यालय में हुई बातचीत का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिशासी अभियंता जनार्दन यादव का पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन उनका मोबाइल पहुंच से बाहर था। वायरल वीडियो में ठेकेदार बकाया भुगतान की मांग करता नजर आ रहा है। बातचीत के दौरान अधिशासी अभियंता की ओर से पहले कमीशन देने की बात कही गई, जिस पर ठेकेदार ने पहले काम का भुगतान करने की बात कही। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान एक्सईएन की ओर से ठेकेदार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप है।कार्यालय में हुई बातचीत का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिशासी अभियंता जनार्दन यादव का पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन उनका मोबाइल पहुंच से बाहर था।

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मिर्जापुर। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-दो में कमीशन और भुगतान को लेकर अधिशासी अभियंता जनार्दन यादव और एक ठेकेदार के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। बकाया भुगतान मांगने कार्यालय पहुंचे ठेकेदार और एक्सईएन के बीच कमीशन को लेकर बहस शुरू हुई, जो तीखी नोकझोंक में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती।