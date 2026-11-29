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यात्रा के दौरान डॉ. पल्लवी पटेल ने विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें महंगाई, बेरोजगारी और जनसमस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल हैं। किसान, छात्र और नौजवान परेशान हैं। देश में बेरोजगारों की लंबी फौज तैयार हो गई है, जबकि सरकार के पास भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है। विज्ञापन

उन्होंने नारा दिया कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं और भागीदारी नहीं तो सरकार नहीं। कहा कि यात्रा के दौरान पार्टी के नेता गांवों में ही रात्रि विश्राम करेंगे और जनता के बीच रहकर उनके बुनियादी सवालों को उठाएंगे। इस दौरान दीनानाथ सरोज, अरविंद कुमार पटेल, रागिनी गौतम, अवधेश सरोज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

यात्रा के दौरान डॉ. पल्लवी पटेल ने विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें महंगाई, बेरोजगारी और जनसमस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल हैं। किसान, छात्र और नौजवान परेशान हैं। देश में बेरोजगारों की लंबी फौज तैयार हो गई है, जबकि सरकार के पास भाषण देने के अलावा कुछ नहीं है।उन्होंने नारा दिया कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं और भागीदारी नहीं तो सरकार नहीं। कहा कि यात्रा के दौरान पार्टी के नेता गांवों में ही रात्रि विश्राम करेंगे और जनता के बीच रहकर उनके बुनियादी सवालों को उठाएंगे। इस दौरान दीनानाथ सरोज, अरविंद कुमार पटेल, रागिनी गौतम, अवधेश सरोज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अपना दल कमेरावादी की ओर से निकाली गई रोजगार एवं भागीदारी यात्रा शनिवार को मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र के सिहोरीवीर गांव पहुंची। यहां सिराथू विधायक डॉ. पल्लवी पटेल का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद मड़ियाहूं गांधी तिराहे पर भी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। यात्रा की शुरुआत संविधान दिवस पर वाराणसी के सारनाथ से हुई है। इसका समापन आठ दिसंबर को लखनऊ में होगा।