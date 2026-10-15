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Mirzapur News: सीता-राम विवाह का मंचन देख भावविभोर हुए दर्शक

Thu, 15 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:43 AM IST
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The audience was overwhelmed with emotion while watching the enactment of the Sita-Ram wedding
हलिया। पिपरा बाजार में आयोजित रामलीला में सीता-राम विवाह का मंचन किया गया। धनुष टूटने के बाद राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचे। यहां राम-सीता सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह और विदाई के प्रसंग देखकर दर्शक भावविभोर हो उठे। राम की भूमिका छोटू उपाध्याय, लक्ष्मण की विजय उपाध्याय और सीता की भूमिका अंकित मौर्य ने निभाई।
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सीता-राम विवाह का मंचन देख भावविभोर हुए दर्शक
जिगना। क्षेत्र के पाली गांव में आयोजित रामलीला में सीता-राम विवाह का मंचन किया गया। राजा जनक के निमंत्रण पर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचे। विवाह और भावपूर्ण विदाई का मंचन देख दर्शक भावविभोर हो गए। राम की भूमिका वेद, लक्ष्मण की समर, जनक की सोनू तिवारी और दशरथ की भूमिका सुशील तिवारी मुन्ना ने निभाई।
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