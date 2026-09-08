Mirzapur News: फुहारों से मिली राहत, धूप निकलते ही फिर बढ़ी उमस

संवाद न्यूज एजेंसीमिर्जापुर। भादो में सोमवार सुबह सावन जैसी फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया। बादल हालांकि झमाझम बारिश नहीं करा सके और फुहारों तक ही सिमट गए। हल्की बारिश से न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद मौसम खुलने और धूप निकलने से उमस ने फिर परेशान किया।सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि, अधिकतम तापमान के आंकड़ों में अंतर दर्ज किया गया। बादल छाए रहने के बावजूद अच्छी बारिश न होने से किसानों में मायूसी रही। हालांकि, निचले इलाकों के धान के खेतों में अभी पर्याप्त नमी बनी हुई है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि खेतों में नमी पर्याप्त है। मौसम साफ होने पर किसान यूरिया तथा कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं।