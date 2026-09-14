वाराणसी: अस्पतालों में लागू होगा इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सिस्टम, एक ही जगह मिलेगी जांच से सर्जरी तक की सुविधा

इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सिस्टम के तहत किसी मरीज के आने पर उसका सभी विभागों के समन्वय से बेहतर इलाज करने को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया। अगर किसी को सर्जरी की जरूरत हुई, जांच करवानी पड़ रही है तो उसको इमरजेंसी में ही एक टीम रहेगी, जो उसकी सर्जरी, जांच आदि करेगी।



क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ और आयोजन सचिव प्रो. बिक्रम गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला में अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस को पहले से और बेहतर बनाने की दिशा में मंथन में एक नया प्रोटोकॉल बनाए जाने पर सहमति बनी है। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसी को इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सिस्टम नाम दिया गया है। इसके तहत अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी सिस्टम के तहत टेली आईसीयू को भी बढ़ावा दिया जाएगा।