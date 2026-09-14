बीएचयू: मुख्य कैंपस से डेढ़ गुना ज्यादा कॉलेजों में यूजी सीटें खाली, 1350 अभ्यर्थियों को मिल सकता है प्रवेश

बीएचयू और पांचों संबद्ध कॉलेजों की चार चरण में चली स्नातक (यूजी) काउंसिलिंग के बावजूद 2500 से ज्यादा नए अभ्यर्थियों को अभी प्रवेश मिल सकता है। मुख्य कैंपस से डेढ़ गुना ज्यादा सीटें संबद्ध कॉलेजों में खाली रह गईं हैं। अब इन्हें भरने के लिए यूजी का मॉप अप राउंड लॉन्च किया गया है। मॉप अप के पहले राउंड का सीट आवंटन मंगलवार को होगा। यानी कि कल से स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव होगा। इससे पहले अभ्यर्थियों को खाली सीटों का हिसाब-किताब समझना होगा।

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केंद्रीय प्रवेश समिति ने इन सीटों का पोर्टल पर विवरण जारी किया है। इसमें दिया गया है कि महिला महाविद्यालय सहित मुख्य कैंपस में 854 तो वहीं संबद्ध कॉलेजों में 1350 अभ्यर्थियों का प्रवेश हो सकता है। बरकछा स्थित साउथ कैंपस में 290 सीटें अभी भी खाली हैं। संबद्ध कॉलेजों में खाली सीटों में आर्य महिला पीजी कॉलेज टॉप पर है। विज्ञापन



यहां पर 400 से ज्यादा सीटें खाली हैं, जिन्हें भरने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य कैंपस की बात करें तो विज्ञान संस्थान में 236, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में 200, महिला महाविद्यालय में 173 सीटों, कला संकाय में 160 और सामाजिक विज्ञान संकाय में 90 सीटों पर प्रवेश का मौका बचा हुआ है। केंद्रीय प्रवेश समिति ने इन सीटों का पोर्टल पर विवरण जारी किया है। इसमें दिया गया है कि महिला महाविद्यालय सहित मुख्य कैंपस में 854 तो वहीं संबद्ध कॉलेजों में 1350 अभ्यर्थियों का प्रवेश हो सकता है। बरकछा स्थित साउथ कैंपस में 290 सीटें अभी भी खाली हैं। संबद्ध कॉलेजों में खाली सीटों में आर्य महिला पीजी कॉलेज टॉप पर है।यहां पर 400 से ज्यादा सीटें खाली हैं, जिन्हें भरने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य कैंपस की बात करें तो विज्ञान संस्थान में 236, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में 200, महिला महाविद्यालय में 173 सीटों, कला संकाय में 160 और सामाजिक विज्ञान संकाय में 90 सीटों पर प्रवेश का मौका बचा हुआ है।

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