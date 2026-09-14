फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Crocodile attack on fishermen Young man saves everyone lives fighting for 5 minutes vigilance heightened

मछुआरों पर मगरमच्छ का हमला: युवक ने बचाई सभी की जान, 5 मिनट तक लड़ता रहा; नहर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ी

Mon, 14 Sep 2026 11:29 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 14 Sep 2026 11:29 AM IST
सार

मिर्जापुर में मगरमच्छ के हमले में एक युवक घायल हो गया। उसके हाथ में गंभीर चोट आने पर अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 टांके लगाए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा। बाद में उसे सेमरी बंधी में छोड़ दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है।

विज्ञापन
Crocodile attack on fishermen Young man saves everyone lives fighting for 5 minutes vigilance heightened
मगरमच्छ को सेमरी बंधी में छोड़ा गया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के घागर नहर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। राजगढ़ चुनार मार्ग पर इंदिरा नगर पुलिया के पास कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। तभी अचानक 10 फीट के एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके दाहिने हाथ में 10 टांके लगाने पड़े।

विज्ञापन


यह घटना उस समय हुई जब धनरौल बांध से निकली घागर नहर के किनारे युवक मछली पकड़ने में व्यस्त थे। मगरमच्छ के अचानक हमले से मछुआरे घबरा गए और बच्चे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर हिनौता गांव निवासी शानू सिंह (26) उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। मगरमच्छ ने शानू सिंह पर हमला कर दिया और उनके दाहिने हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। शानू सिंह को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य राजगढ़ में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनके हाथ की चोट का उपचार किया और 10 टांके लगाए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

विज्ञापन

वन विभाग और ग्रामीणों का संयुक्त प्रयास
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन दरोगा आलोक अपनी टीम के साथ बिना देर किए मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया। ग्रामीण नित्यानंद सिंह और निहाल सिंह ने इस बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से काबू कर लिया।

मगरमच्छ को सेमरी बंधी में छोड़ा गया
पकड़े गए 10 फीट के मगरमच्छ को देर रात सेमरी बंधी में ले जाया गया। वन विभाग ने सुनिश्चित किया कि मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाए। सेमरी बंधी को मगरमच्छ के लिए एक उपयुक्त और सुरक्षित स्थान माना जाता है। मगरमच्छ के नहर से चले जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। इस कार्रवाई से क्षेत्र में व्याप्त भय का माहौल समाप्त हुआ।

विज्ञापन

नहर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ी
घागर नहर राजगढ़ से होकर मड़िहान तक जाती है और यह क्षेत्र जलीय जीवों का बसेरा है। हिनौता गांव के पास की पुलिया पर अक्सर लोग मछली पकड़ने आते हैं। यह घटना नहर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नहर के पास सावधानी बरतने की अपील की है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर विचार किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed