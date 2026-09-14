मछुआरों पर मगरमच्छ का हमला: युवक ने बचाई सभी की जान, 5 मिनट तक लड़ता रहा; नहर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ी

मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के घागर नहर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। राजगढ़ चुनार मार्ग पर इंदिरा नगर पुलिया के पास कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। तभी अचानक 10 फीट के एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके दाहिने हाथ में 10 टांके लगाने पड़े।

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यह घटना उस समय हुई जब धनरौल बांध से निकली घागर नहर के किनारे युवक मछली पकड़ने में व्यस्त थे। मगरमच्छ के अचानक हमले से मछुआरे घबरा गए और बच्चे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर हिनौता गांव निवासी शानू सिंह (26) उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। मगरमच्छ ने शानू सिंह पर हमला कर दिया और उनके दाहिने हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। शानू सिंह को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य राजगढ़ में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनके हाथ की चोट का उपचार किया और 10 टांके लगाए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।