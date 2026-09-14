मछुआरों पर मगरमच्छ का हमला: युवक ने बचाई सभी की जान, 5 मिनट तक लड़ता रहा; नहर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ी
मिर्जापुर में मगरमच्छ के हमले में एक युवक घायल हो गया। उसके हाथ में गंभीर चोट आने पर अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 टांके लगाए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा। बाद में उसे सेमरी बंधी में छोड़ दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है।
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मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के घागर नहर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। राजगढ़ चुनार मार्ग पर इंदिरा नगर पुलिया के पास कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। तभी अचानक 10 फीट के एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके दाहिने हाथ में 10 टांके लगाने पड़े।
यह घटना उस समय हुई जब धनरौल बांध से निकली घागर नहर के किनारे युवक मछली पकड़ने में व्यस्त थे। मगरमच्छ के अचानक हमले से मछुआरे घबरा गए और बच्चे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर हिनौता गांव निवासी शानू सिंह (26) उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। मगरमच्छ ने शानू सिंह पर हमला कर दिया और उनके दाहिने हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। शानू सिंह को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य राजगढ़ में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनके हाथ की चोट का उपचार किया और 10 टांके लगाए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
वन विभाग और ग्रामीणों का संयुक्त प्रयास
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन दरोगा आलोक अपनी टीम के साथ बिना देर किए मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया। ग्रामीण नित्यानंद सिंह और निहाल सिंह ने इस बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से काबू कर लिया।
मगरमच्छ को सेमरी बंधी में छोड़ा गया
पकड़े गए 10 फीट के मगरमच्छ को देर रात सेमरी बंधी में ले जाया गया। वन विभाग ने सुनिश्चित किया कि मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाए। सेमरी बंधी को मगरमच्छ के लिए एक उपयुक्त और सुरक्षित स्थान माना जाता है। मगरमच्छ के नहर से चले जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। इस कार्रवाई से क्षेत्र में व्याप्त भय का माहौल समाप्त हुआ।
नहर क्षेत्र में सतर्कता बढ़ी
घागर नहर राजगढ़ से होकर मड़िहान तक जाती है और यह क्षेत्र जलीय जीवों का बसेरा है। हिनौता गांव के पास की पुलिया पर अक्सर लोग मछली पकड़ने आते हैं। यह घटना नहर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नहर के पास सावधानी बरतने की अपील की है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर विचार किया जा रहा है।