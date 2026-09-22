Mirzapur News: जनप्रतिनिधि बोले- सरकार में विकास को मिली प्राथमिकता

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जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गांव से लेकर देश तक विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी है। शुभारंभ नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, पूर्व मंत्री व मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य और छानबे विधायक रिंकी कोल ने किया।प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में पात्र लाभार्थियों को विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र एवं स्मार्टफोन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के चयनित लाभार्थियों को किट और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल बांटी। इसके साथ ही शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया गया।नगर विधायक ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सेवा, सुशासन और अंत्योदय की सच्ची भावना है।मड़िहान विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से गरीब, किसान, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं एवं किए गए कार्यों की चर्चा की। अतिथियों ने परिसर में लगी विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण किया।इस मौके पर डीएम पवन कुमार गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, परियोजना निदेशक धर्मजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम रमाशंकर सिंह, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला सहित तमाम लाभार्थी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।