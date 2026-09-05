Mirzapur News: 24 ग्राम पंचायतों में लगी चौपाल, शिकायतें लेकर पहुंचे ग्रामीणों को हुई निराशा

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-हर घर नल योजना और कटान का मुद्दा भी उठामिर्जापुर। जिले के 12 ब्लॉकों की 24 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगी। नामित नोडल अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, लेकिन कई स्थानों पर राजस्व और बिजली समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने से ग्रामीणों की शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका।सिटी क्षेत्र के नेवडीहा और गुरसंडी गांवों में आयोजित चौपाल में बिजली और राजस्व विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे। इन विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आए ग्रामीणों को निराश होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने शौचालय, आवास, राशन और पेंशन से संबंधित समस्याएं भी रखीं। मौजूद अधिकारियों ने अन्य शिकायतों के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया।जिगना, छानबे ब्लॉक की बीजरकला और बबुरा ग्राम पंचायतों में भी चौपाल लगी। बीजरकला में ग्रामीणों ने हर घर नल योजना के तहत पानी न मिलने और गंगा कटान का मुद्दा उठाया। मुस्लिम बस्ती की महिलाओं ने बताया कि गंगा की कटान से कब्रिस्तान की जमीन लगातार कम हो रही है। कुछ मकान भी कटान के करीब पहुंच गए हैं।बीडीओ रामपाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। ग्राम प्रशासक रविशंकर यादव ने गांव में हुए विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं की जानकारी दी। बीडीओ रामपाल और सचिव अभिषेक पराशर ने शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से लाभ लेने की अपील की। बबुरा में ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत यादव और प्रशासक आनंद मोहन सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।