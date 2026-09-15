Mirzapur News: तीज पर शिव-पार्वती की पूजा कर सुहागिनों ने मांगा अखंड सुहाग का आशीष

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मिर्जापुर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर सोमवार को हरतालिका तीज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। पति की लंबी उम्र, अखंड सुहाग और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाओं ने दिनभर निर्जला व्रत रखा। शाम को शिव-पार्वती का विधि-विधान से पूजन किया और हरतालिका तीज की कथा सुनी।गंगाघाटों, शिवालयों और देवी मंदिरों में सुबह से देर रात तक महिलाओं की भीड़ लगी रही। शहर के बरियाघाट में दोपहर बाद से ही मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। वासलीगंज पुलिस चौकी से लेकर बरियाघाट तक सड़क की पटरियों पर जगह-जगह माला-फूल, शृंगार सामग्री, खिलौनों और झूलों की दुकानें सजी रहीं। परिवार के साथ आए बच्चे झूला झूलने के साथ दुकानों पर खाद्य सामग्री का आनंद लेते रहे। बरियाघाट के अलावा पक्काघाट, बाबाघाट, नारघाट व फतहां गंगाघाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही।श्री पंचमुखी और ताड़केश्वर महादेव के दर्शन को उमड़ी सुहागिनों की भीड़मिर्जापुर। हरतालिका तीज पर सोमवार को शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। बरियाघाट स्थित श्री पंचमुखी महादेव और रैदानी कॉलोनी स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर के अलावा बूढ़ेनाथ मंदिर में सुबह से ही महिला दर्शनार्थियों की कतार लगी रही। गंगा स्नान के बाद निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं कलश में गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचीं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।व्रती महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर पति की लंबी आयु, अखंड सुहाग और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। तीज पर शिव-पार्वती की पूजा के लिए महिलाओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। बरियाघाट में पूजा-अर्चना के साथ तीज के मेले के लिए भी महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह रहा। दर्शन के बाद महिलाओं ने मेले का भ्रमण किया। शृंगार सामग्री, खिलौने सहित जरूरत के सामान की खरीदारी की।