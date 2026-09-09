Mirzapur News: शहर के सबसे अधिक 26 मोहल्ले संवेदनशील, यहीं मिले डेंगू 4-मलेरिया के 13 मरीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिर्जापुर। शहर में बेहतर साफ-सफाई का दावा होता है, लेकिन डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या के हिसाब से जिले के 119 संवेदनशील जगहों में नगर के ही 26 मोहल्ले शामिल हैं। यहीं पर अब तक डेंगू के 4 और मलेरिया के 13 मरीज मिल चुके हैं।पिछले चार वर्ष का डाटा देखें तो शहरी क्षेत्र में ही सबसे अधिक डेंगू और मलेरिया के मरीज यहीं मिले हैं। इसके बाद भी इन संवेदनशील स्थानों पर साफ-सफाई की हालत दयनीय है।लोग डेंगू, मलेरिया और मच्छरजनित रोगों का शिकार न हों, इसके लिए संवेदनशील गांवों और वार्डों की सूची बनाकर संचारी रोग अभियान चलाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा नगरपालिका, शिक्षा विभाग समेत अन्य कई विभाग शामिल होते हैं। इन विभागों का काम अपने-अपने स्तर से रोगों से बचाव के बारे में जागरूक करना और अन्य कार्रवाई कराना है। स्वास्थ्य विभाग का कार्य संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की जांच आदि कराकर जागरूक करना, नपा और पंचायतों का कार्य साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखना है।नगरीय क्षेत्र में विंध्याचल, रमईपट्टी, महुवरिया समेत 26 क्षेत्रों में कई स्थानों पर जलभराव और कूड़ा सड़ रहा है। संचारी रोग अभियान में सफाई के लिए ही जागरूक किया जाता है। विंध्याचल के बंगाली चौराहे के पास स्थित रामजी की गली में कूड़ा जमा है। चील्ह के गड़गेड़ी गांव में कूड़े का अंबार लगा है। इस वर्ष डेंगू के 22 मरीज मिल चुके हैं। वायरल से प्रतिदिन 300 से अधिक बुखार के मरीज सिर्फ मंडलीय अस्पताल में आ रहे हैं। इसके बाद भी यह हाल है।मलेरिया के मरीजवर्षजिले मेंनगर में202446192025593420263613डेंगू के मरीजवर्षजिले मेंनगर में2023466174202420732202513621202622जिले में संवेदनशील वार्ड और गांवनगर-26विजयपुर-10चील्ह-13गुरुसंडी-12लालगंज-5हलिया-8पटेहरा-7कछवां-8सीखड़-9चुनार-6राजगढ़-3जमालपुर-5गांव में सफाई व्यवस्था सही नहीं है। कूड़ा और पानी लगने से बीमारियां होती हैं। सफाई करानी चाहिए।-विमल यादव, गड़गेड़ीजीआईसी स्कूल और तहसील मार्ग पर बाजार लगता है। शाम को भीड़ रहती है। मैदान में काफी समय से पानी लगा है। मच्छर पनप रहे हैं।-संजय, महुवरियावर्जननगर क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, तो संक्रमण भी तेजी से फैलता है। शहर में जिला अस्पताल है, तो जांच भी अधिक होती है। संचारी अभियान में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पानी लगने पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराने के लिए नगर निगम को दिया जाता है। जांच और इलाज की व्यवस्था अस्पताल में की जाती है। सफाई और फॉगिंग कराना नगर पालिका का काम है।-डॉ. केके मिश्रा, सीएमओ