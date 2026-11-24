काली खोह में भी उमड़े श्रद्धालु

कार्तिक पूर्णिमा पर काली खोह पहाड़ पर विराजमान मां महाकाली के दरबार में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। तरह-तरह के फूलों से मां का भव्य श्रृंगार किया गया। दर्शन-पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में रक्षा बांधकर मन्नतें मांगी। इसके बाद पहाड़ पर बंदरों को चना और गुड़ खिलाया।



सुबह से देर रात तक मंदिर में दर्शनार्थियों का आना-जाना लगा रहा। मां के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहा।



अष्टभुजा देवी के दर्शन को लगी कतार

अष्टभुजा पहाड़ पर स्थित मां अष्टभुजी देवी मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद भक्त कोई रोपवे से तो कोई सीढ़ियां चढ़कर अष्टभुजा पहाड़ पहुंचा। हाथों में नारियल, चुनरी, माला और प्रसाद लिए श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए मंदिर की ओर बढ़ते रहे। मां के भव्य स्वरूप का दर्शन कर भक्त अभिभूत हो उठे।