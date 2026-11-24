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चील्ह थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी कलंदर के पुत्र गौतम की बरात रविवार को जौनपुर के मड़ियाहूं गई थी। इसमें उनके रिश्तेदार शामिल हुए थे। सोमवार की सुबह बरात वापस आई। इसके बाद सुबह 10 बजे कलंदर की पुत्री के ननद का पुत्र विवेक कुमार (15) पुत्र आशीष कुमार निवासी मूसी थाना भदोही गांव के ही एक युवक डिंपल (20) और परिवार की महिलाओं के साथ रामपुर घाट पर गंगा स्नान करने गया था। डिंपल और विवेक दोनों गहरे पानी में जाने से डूबने लगे। यह देख घाट पर मौजूद महिलाएं व परिवार के लोगों ने डिंपल को तो बचा लिया लेकिन विवेक गहरे पानी में जाने से डूब गया। परिजनों के शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों और परिजनों की मदद से एक घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस उसे मंडलीय अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडे ने बताया कि गंगा स्नान करते समय एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। युवक को लोगों ने बचा लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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थाना क्षेत्र के रामपुर गंगा घाट पर गंगा स्नान करते समय सोमवार को गहरे पानी में चले जाने से किशोर और गांव का एक युवक डूबने लगा। घाट पर मौजूद लोगों ने युवक को तो बचा लिया पर किशोर डूब गया। गोताखोरों ने एक घंटे बाद किशोर का शव निकाला।