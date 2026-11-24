Mirzapur News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:47 AM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
विशेष कीर्तन : रतनगंज स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में विशेष कीर्तन सुबह 11 बजे।
दीपोत्सव : कार्तिक पूर्णिमा पर कचहरी घाट पर देव दीपावली का आयोजन शाम 5 बजे।
शृंगार : लोहंदी महावीर का वार्षिक रोशनी शृंगार शाम 5 बजे।
शृंगार : संकट मोचन मंदिर में शृंगार का आयोजन शाम 6 बजे।
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विशेष कीर्तन : रतनगंज स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में विशेष कीर्तन सुबह 11 बजे।
दीपोत्सव : कार्तिक पूर्णिमा पर कचहरी घाट पर देव दीपावली का आयोजन शाम 5 बजे।
शृंगार : लोहंदी महावीर का वार्षिक रोशनी शृंगार शाम 5 बजे।
शृंगार : संकट मोचन मंदिर में शृंगार का आयोजन शाम 6 बजे।