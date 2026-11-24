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थानाध्यक्ष संतनगर रमेश प्रसाद ने बताया कि संतनगर समसदिया के माता प्रसाद ठठेरा के बरामदे से चोर ने सात बोरी धान उठा ले गए। माता प्रसाद की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर समसदिया संतनगर के तीन आरोपी बेचन पांडेय, संदीप चौहान, मनोज कोल को गिरफ्तार कर घर से चोरी का धान बरामद कर सोमवार को जेल भेज दिया गया।

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थाना संतनगर अंतर्गत संतनगर समसदिया गांव में रविवार की रात बरामदे में रखे धान की चोरी कर रहे आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों की पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।