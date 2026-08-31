फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Maa Vindhyavasini Jayanti: The Goddess's sanctum adorned with flowers and gems.

मां विंध्यवासिनी जयंती : फूलों और रत्नों से सजा मां का दरबार

Mon, 31 Aug 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Maa Vindhyavasini Jayanti: The Goddess's sanctum adorned with flowers and gems.
मां विंध्यध्यवासिनी जयंती पर परिसर में उमड़े श्रद्धालु।- संवाद।
विंध्याचल। देवी जयंती पर रविवार को विंध्यधाम माता के जयकारों से गूंज उठा। भोर में मंगला आरती के साथ शुरू हुआ मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन देर रात तक चलता रहा। मां का फूलों और रत्नों से भव्य शृंगार किया गया।
विज्ञापन

गंगा स्नान और ध्यान के बाद श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी को नारियल, चुनरी और फूल अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। भक्तों ने दर्शन-पूजन के साथ त्रिकोण परिक्रमा कर माता से आशीर्वाद मांगा। रविवार को अवकाश होने के कारण माता दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के अलावा मां अष्टभुजा और महाकाली के दर्शन-पूजन किए।
विज्ञापन

90 किमी पैदल चल मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे श्रद्धालु
विंध्याचल। आस्था के कदमों के आगे 90 किलोमीटर की दूरी भी छोटी पड़ गई। मां विंध्यवासिनी-अष्टभुजा जन्मोत्सव के अवसर पर प्रयागराज से निकली श्रद्धालुओं की पदयात्रा रविवार को विंध्याचल धाम पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

सावन पूर्णिमा पर प्रयागराज के नैनी स्थित गंगा घाटों पर स्नान के बाद विभिन्न सेवा संस्थाओं से जुड़े श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी की झांकी के साथ पदयात्रा शुरू की। श्रद्धालु मेजा, मांडा और जिगना होते हुए करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय कर विंध्यधाम पहुंचे।

रास्तेभर जय मां दुर्गा, जय मां तारा, दयामय कल्याण करो के जयघोष गूंजते रहे। विंध्याचल पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने रोडवेज परिसर में झांकियां खड़ी कीं और मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचकर दर्शन-पूजन किया।

मां विंध्यध्यवासिनी जयंती पर परिसर में उमड़े श्रद्धालु।- संवाद।

मां विंध्यध्यवासिनी जयंती पर परिसर में उमड़े श्रद्धालु।- संवाद।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed