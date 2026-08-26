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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Innocent child writhed in agony outside PHC for two hours; treatment provided after CMO's call.

Mirzapur News: पीएचसी के बाहर दो घंटे तड़पता रहा मासूम, सीएमओ के फोन पर हुआ इलाज

Wed, 26 Aug 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:31 AM IST
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Innocent child writhed in agony outside PHC for two hours; treatment provided after CMO's call.
पटेहरा। पटेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को तेज बुखार से परेशान नौ माह के मासूम को लेकर पहुंची मां करीब दो घंटे तक इलाज के लिए भटकती रही। पर्ची काटने वाला कर्मचारी नहीं मिलने के कारण बच्चे का उपचार नहीं हो सका। शिकायत पर सीएमओ के फोन के बाद बच्चे का इलाज शुरू हुआ।
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पटेहरा कला निवासी सुधा मंगलवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे अपने नौ माह के बेटे श्रेयांश को लेकर पीएचसी पहुंचीं। उन्होंने बताया कि बच्चे को रात से तेज बुखार के साथ झटके आ रहे थे। ओपीडी में डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन पर्ची काउंटर पर कर्मचारी नहीं था। डॉक्टर ने पर्ची कटवाकर आने को कहा। काफी देर इंतजार के बाद भी कर्मचारी नहीं आया।
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महिला ने विहिप प्रखंड अध्यक्ष धर्मराज कोल को फोन कर जानकारी दी। करीब दस बजे धर्मराज ने सीएमओ कीर्ति कुमार मिश्रा से शिकायत की। सीएमओ ने फोन पर ही डॉक्टर से बात कर बच्चे का तत्काल इलाज कराने और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद बच्चे का उपचार किया गया। सीएमओ कीर्ति कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रखंड अध्यक्ष का फोन आया था। बच्चे का इलाज करा दिया गया है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएचसी प्रभारी ने करीब डेढ़ माह पहले पर्ची काटने वाले कर्मचारी को देर से आने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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