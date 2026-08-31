Mirzapur News: दो लाख छात्रों की अपार आईडी अब भी लंबित

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जिले के परिषदीय, माध्यमिक, मदरसा और अन्य शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की निर्धारित बिंदुओं पर पूरी जानकारी मांगी गई है। अब तक 65 प्रतिशत संस्थानों ने सूचना उपलब्ध कराई है, जबकि 35 प्रतिशत ने नहीं दी है।प्राथमिक शिक्षा में कुल 3,47,729 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 2,25,910 की अपार आईडी बन चुकी है, जबकि 1,21,819 की आईडी लंबित है। माध्यमिक शिक्षा में 2,00,887 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 1,31,275 की अपार आईडी बन चुकी है और 69,612 लंबित है।मदरसा में 11,378 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 3,852 की अपार आईडी बनी है, जबकि 7,526 लंबित है। प्रतिशत के लिहाज से मदरसा में लंबित आईडी का अनुपात सबसे अधिक करीब 66 प्रतिशत है। समाज कल्याण विभाग के शिक्षण संस्थानों में भी अपार आईडी लंबित हैं। यहां 936 विद्यार्थियों में से 765 की आईडी बन चुकी है और 171 लंबित हैं।बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि सभी संस्थानों को जल्द से जल्द पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्य है, इसकी अनदेखी न की जाए।मिर्जापुर। जिले में कक्षा आठ उत्तीर्ण करने वाले 54,232 विद्यार्थियों में से 9,000 का अगली कक्षा में प्रवेश नहीं हुआ है। इसके लिए माध्यमिक विद्यालयों और सभी खंड शिक्षाधिकारियों को ऐसे बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ड्रॉपआउट बॉक्स खाली हो सके। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है।