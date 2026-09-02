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Mirzapur News: चार जिलों की विधानसभाओं में चौपाल करेंगे पूर्व सांसद

Wed, 02 Sep 2026 12:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:36 AM IST
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Former MP to hold public meetings in assembly constituencies across four districts.
मिर्जापुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पूर्व सांसद रमेश बिंद को चार जिलों की विधानसभाओं में चौपाल और कैडर पंचायत करने के लिए नामित किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज और चंदौली की विधानसभाओं में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रमेश बिंद चौपाल और कैडर पंचायत के माध्यम से सपा सरकार के विकास व जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं के सुझाव और अपेक्षाएं प्राप्त कर पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। उन्हें सभी विधानसभाओं का विधानसभावार कार्यक्रम तैयार कर पार्टी कार्यालय लखनऊ और संबंधित जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष को भेजने के बाद अभियान शुरू करने के निर्देश दिया है।
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