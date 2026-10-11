यूपी: राजनीति में आने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंचीं पूर्व IAS दिव्या मित्तल, लगे नारे जिंदाबाद के नारे

पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का राजनीति में आने की घोषणा के बाद रविवार को पहली बार मिर्जापुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिगना क्षेत्र में स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने ‘दिव्या दीदी जिंदाबाद’ के नारे लगाए। स्थानीय महिलाओं ने उन्हें गुलाब की मालाएं पहनाईं और लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं।

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इसके बाद दिव्या मित्तल ने नवरात्र के पहले दिन विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन-पूजन किया। वह दोपहर करीब दो बजे मंदिर पहुंचीं। उन्होंने किसी विशेष व्यवस्था के बजाय आम श्रद्धालुओं के साथ कतार में लगकर पूजा-अर्चना की।स्वागत के लिए जुटे लोगों को संबोधित करते हुए दिव्या मित्तल ने कहा कि लोगों ने उन पर बहुत प्यार बरसाया है। मिर्जापुर और यहां के लोग उन्हें हर बार भावुक कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर हमेशा खुशहाल रहना चाहिए और किसी को भी रोना न पड़े।दिव्या मित्तल 2013 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। उन्होंने 30 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 29 सितंबर को उन्होंने सार्वजनिक रूप से राजनीति में आने के अपने फैसले की पुष्टि की थी। रविवार का मिर्जापुर दौरा राजनीति में आने की घोषणा के बाद उनका जिले का पहला दौरा था।