शारदीय नवरात्र: माता के जयकारे से गूंजा विंध्यधाम, आधी-अधूरी तैयारियों के बीच मेला शुरू; भक्तों में उल्लास

व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर

मेले की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने प्रशासनिक टीम के साथ मंदिर से लेकर गंगाघाट और मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन-पूजन कराने और उनकी सुविधाएं दुरुस्त रखने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।



श्रद्धालुओं की सेवा में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर : पंकज द्विवेदी

विंध्याचल। शारदीय नवरात्र में पंडा समाज के पदाधिकारी भी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहेंगे। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पंडा समाज के पदाधिकारी ड्रेस कोड और परिचय पत्र के साथ तैनात रहेंगे। अध्यक्ष ने पंडा समाज के सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आएं। दर्शन-पूजन के दौरान ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे आस्थाधाम की छवि धूमिल हो।