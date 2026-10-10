विंध्याचल नवरात्र मेला: मिर्जापुर में 21 अक्तूबर तक भारी वाहनों की नो-एंट्री, भीड़ को देखते हुए डायवर्जन लागू

निर्धारित स्टैंड पर खड़े होंगे श्रद्धालुओं के वाहन

मां विंध्यवासिनी के दर्शन और गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को निर्धारित रास्तों से गुजरना होगा। अलग-अलग जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अस्थायी स्टैंड बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षा के लिए प्रमुख मार्गों और घाटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।



दिल्ली, कानपुर और प्रयागराज की ओर से आने वाले श्रद्धालु मोतीझील मार्ग, पटेगरा नाला सहित अन्य निर्धारित वाहन स्टैंड पर अपने वाहन खड़े करेंगे। इसके बाद वे अखाड़ा घाट, गुदारा घाट, इमली घाट और भैरव घाट पर गंगा स्नान कर पुरानी वीआईपी और जयपुरिया गली से होते हुए परिक्रमा पथ पहुंचेंगे। यहां कतारबद्ध होकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन करेंगे।



वहीं, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और भदोही की ओर से आने वाले श्रद्धालु शास्त्री ब्रिज और नटवां चौराहे से अमरावती चौराहे के पास बनाए गए अस्थायी वाहन स्टैंड तक पहुंचेंगे। बरतर तिराहा, बनारस बस स्टैंड और काशीनरेश वाहन स्टैंड सहित अन्य निर्धारित स्थानों पर भी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है।