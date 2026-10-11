विंध्याचल: नवरात्र के पहले दिन मां मां के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, चारों द्वारों पर लंबी कतारें; अलर्ट

नवरात्र के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से विंध्याचल में मेले जैसा माहौल बन गया। सड़क से लेकर मंदिर परिसर तक भक्तों की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहे। परिवार के साथ पहुंचे लोगों में भी दर्शन-पूजन को लेकर उत्साह दिखा। मंदिर के चारों द्वारों पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी से धाम में पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा।



नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भीड़ ने विंध्याचल धाम की धार्मिक महत्ता और मां विंध्यवासिनी के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का नजारा पेश किया। भक्तों के लिए नवरात्र का पहला दिन विशेष महत्व रखता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन कर नवरात्र की शुरुआत करना चाहते हैं। जयकारों और भक्ति के माहौल के बीच श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए।