मिर्जापुर: फंदे से लटका मिला 12वीं के छात्र का शव, खेत में पड़ा था मोबाइल; घटना से परिजनों में मचा कोहराम
मिर्जापुर के संतनगर थाना क्षेत्र के पटेहरा कलां गांव की चौहान बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में महुआ के पेड़ पर 12वीं के छात्र का शव फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
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खाना खाने के समय घर नहीं पहुंचा तो हुई चिंता
शाम को खेत पर जाने के बाद शिवम खाना खाने के लिए घर नहीं पहुंचा। काफी देर होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 10 बजे परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। परिजन फोन लगाते हुए खेत की ओर पहुंचे। वहां महुआ के पेड़ के नीचे शिवम का मोबाइल पड़ा मिला। मोबाइल पर लगातार फोन करने पर घंटी बजती रही। इसके बाद परिजनों ने आसपास टॉर्च की रोशनी में तलाश शुरू की।
टॉर्च की रोशनी में पेड़ पर दिखा शव
परिजन आवाज लगाते हुए शिवम को खोज रहे थे। जब पेड़ की ओर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो शिवम फंदे पर लटका दिखाई दिया। यह देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही संतनगर पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था शिवम
शिवम दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत फंदे पर लटकने से हुई है। मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।