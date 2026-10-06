मिर्जापुर: फंदे से लटका मिला 12वीं के छात्र का शव, खेत में पड़ा था मोबाइल; घटना से परिजनों में मचा कोहराम

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खाना खाने के समय घर नहीं पहुंचा तो हुई चिंता

शाम को खेत पर जाने के बाद शिवम खाना खाने के लिए घर नहीं पहुंचा। काफी देर होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 10 बजे परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। परिजन फोन लगाते हुए खेत की ओर पहुंचे। वहां महुआ के पेड़ के नीचे शिवम का मोबाइल पड़ा मिला। मोबाइल पर लगातार फोन करने पर घंटी बजती रही। इसके बाद परिजनों ने आसपास टॉर्च की रोशनी में तलाश शुरू की।

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संतनगर थाना क्षेत्र के पटेहरा कलां गांव की चौहान बस्ती में सोमवार देर रात करीब 10 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में महुआ के पेड़ पर 12वीं के छात्र का शव फंदे से लटका मिला। छात्र के घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में यह घटना हुई। गांव निवासी राजेश चौहान का बेटा शिवम (22) दीपनगर स्थित विंध्यवासिनी कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र था। परिजनों के अनुसार, सोमवार को स्कूल से आने के बाद वह शाम करीब पांच बजे खेत की सिंचाई करने के लिए घर से निकला था।