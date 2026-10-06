Mirzapur News: घर में घुसा पैंगोलिन, भीड़ को देखकर गेंद की तरह गोल बैठ गया

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लालगंज। थाना क्षेत्र के मुरघुरा गांव में रविवार रात बचानी कोल के घर में पैंगोलिन के घुसने से घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे डर गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ देखकर पैंगोलिन अपने शरीर को गेंद की तरह गोल कर बैठ गया।घर में पैंगोलिन के घुसने की सूचना पर ग्रामीणों में कौतूहल बढ़ गया। काफी देर तक लोग उसे दूर से देखते रहे। किसी ने उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रात में ही मुरघुरा गांव पहुंच गई। वनकर्मियों ने स्थिति देखी और सावधानी से पैंगोलिन को पकड़ा। इसके बाद उसे वाहन से लालगंज वन क्षेत्र के कुशियारा जंगल ले जाया गया। रात में ही पैंगोलिन को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।पैंगोलिन के घर में पहुंचने की घटना को लेकर ग्रामीणों में देर रात तक चर्चा होती रही। ग्रामीणों का कहना था कि इससे पहले गांव में इस तरह का जीव दिखाई देने की जानकारी नहीं थी। वन विभाग की टीम के पहुंचने के बाद पैंगोलिन को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया।रेंजर श्रवण कुमार यादव ने बताया कि पैंगोलिन था। उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। डिप्टी रेंजर वीरेंद्र यादव, पिंटू लाल यादव, राजदीप वर्मा और शिव शंकर तिवारी शामिल रहे।