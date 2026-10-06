Mirzapur News: वॉलीबॉल में मिर्जापुर पुलिस ने दो शील्ड पर जमाया कब्जा

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मऊ में आयोजित अंतर जनपदीय वॉलीबाल क्लस्टर प्रतियोगिता-2026 में मिर्जापुर पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता शील्ड और चल वैजयंती हासिल की।वहीं, गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस की अंतरजोनल प्रतियोगिता-2026 में वाराणसी जोन ने द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए द्वितीय चल वैजयंती शील्ड अपने नाम की।प्रतियोगिताओं में मिर्जापुर पुलिस के खिलाड़ियों ने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें निरीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा, मुख्य आरक्षी कृष्ण कुमार सिंह, विनोद कुमार यादव, अरविंद कुमार यादव, मनोज यादव, पंकज यादव, आरक्षी सूरज सिंह, मनोज कन्नौजिया, रिक्रूट आरक्षी धनंजय द्विवेदी और रिक्रूट आरक्षी सुधीर निर्मल शामिल रहे।जनपद लौटने पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके प्रदर्शन की सराहना की।पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया।