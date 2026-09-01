Mirzapur News: टपक रही सीएचसी, लाखों की मशीनें खतरे में

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सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतलाल ने बताया कि उन्हें तीन महीने पहले ही चार्ज मिला है। बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र में समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

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राजगढ़। क्षेत्र में लगातार बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ की जर्जर छत से जगह-जगह पानी टपक रहा है। इमरजेंसी, महिला व डिलीवरी वार्ड के साथ लैब में पानी टपकने से लाखों रुपये की जांच मशीनों के खराब होने का खतरा है। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली से चलने वाली मशीनों के आसपास पानी पहुंचने से करंट लगने की आशंका भी बनी हुई है। उन्होंने सीएमओ से तत्काल छत की मरम्मत कराने की मांग की है।