Mirzapur News: तीन किमी दूर फंदे से लटका मिला शव, पिता ने तीन बच्चों की मां पर लगाया हत्या का आरोप

पटेहरा। संतनगर थाना क्षेत्र के नेवढ़िया गांव से रविवार शाम को निकले शिवम (20) का शव सोमवार सुबह घर से तीन किमी दूर ककरद गांव की कोल बस्ती के पीछे महुआ के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जा कर शव की शिनाख्त की।युवक के पिता सुरेंद्र ने ककरद गांव निवासी तीन बच्चों की मां पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेवढ़िया गांव निवासी सत्यम विश्वकर्मा ने बताया कि पेड़ में शव लटके होने की सूचना पर पिता सुरेंद्र के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि भाई शिवम का शव था। पिता सुरेंद्र ने बताया कि शिवम डीजे का काम करता था। लगन न होने पर मुंबई जाकर काम करता था। रक्षाबंधन के पहले वह मुंबई से घर आया है। घर से तीन किमी दूर ककरद गांव निवासी महिला के पास जाता था। मुंबई से कमा कर आता था तो सारा पैसा उस महिला को दे देता था। पैसा खत्म हो गया तो महिला धमकी देती थी। रविवार की शाम पांच बजे पुत्र घर से निकला रात तक वापस नहीं आया। सुबह शव मिलने की जानकारी हुई। रात को महिला ने फोन कर धमकी दी थी सुबह उठोगे तो रोओगे। आरोप लगाया कि महिला अपने पति को जहर देकर मार डाली। अब उसके बेटे को भी मार डाला। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रभारी थानाध्यक्ष रमाशंकर ने बताया कि आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों का पता चलेगा।