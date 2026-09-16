Mirzapur News: धूप-दीप की सुगंध से महके पंडाल, गणेश जी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

मिर्जापुर। गणेश उत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को जिलेभर के पूजा पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। धूप-दीप की सुगंध और आरती के जयघोष से पंडाल भक्तिमय हो उठे। आकर्षक सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी से सजे पंडालों में सुबह-शाम आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन किए।नगर में मराठा गणेश सेवा समिति की ओर से धुंधीकटरा, रानीबाग, रमईपट्टी समेत विभिन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कछवां नगर पंचायत के हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं का दर्शन-पूजन के लिए पहुंचना जारी रहा। अर्जुनपुर में भव्य सजावट के बीच स्थापित गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए दूसरे दिन भी श्रद्धालु पहुंचे। ड्रमंडगंज में रामलीला मंच पर गणेश उत्सव समिति की ओर से स्थापित प्रतिमा के सामने शाम को श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। वहीं, चेतगंज बाजार के रामलीला मैदान में स्थापित गणेश प्रतिमा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।