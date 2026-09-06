Mirzapur News: डेढ़ घंटे इंतजार के बाद मरीजों ने खुद काटी पर्ची
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:25 AM IST
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पटेहरा। सुबह आठ बजे से ओपीडी शुरू होने के बावजूद शनिवार को पटेहरा पीएचसी में मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
इंतजार से परेशान मरीजों और उनके परिजनों ने हंगामा किया तो साढ़े नौ बजे वार्ड बॉय ने मरीजों को बुलाकर उनसे ही पर्चियां लिखवानी शुरू कर दीं। मामले की जानकारी प्रभारी चिकित्साधिकारी को देने के बाद ओपीडी में मौजूद चिकित्सक ने मरीजों की पर्चियां बनाकर इलाज शुरू किया।
गाइडलाइन के अनुसार पीएचसी और सीएचसी में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है। शनिवार को सुरजलाल (65), साधु (50) निवासी अतरैला पांडेय, रूपा (14) निवासी आषाढ़ी, अभय कुमार (9) और राजाराम (45) निवासी पटेहरा समेत सात मरीज सुबह आठ बजे से पर्ची कटवाने के इंतजार में बैठे रहे। डेढ़ घंटे तक पर्ची न कटने पर मरीजों के परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे।
25 अगस्त को भी पर्ची न कटने के कारण पटेहरा निवासी नौ माह के श्रेयांश को लेकर मां डेढ़ घंटे तक पीएचसी के बाहर बैठी थी। उस समय विहिप के प्रखंड अध्यक्ष धर्मराज कोल ने सीएमओ को फोन कर लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। संवाद
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इंतजार से परेशान मरीजों और उनके परिजनों ने हंगामा किया तो साढ़े नौ बजे वार्ड बॉय ने मरीजों को बुलाकर उनसे ही पर्चियां लिखवानी शुरू कर दीं। मामले की जानकारी प्रभारी चिकित्साधिकारी को देने के बाद ओपीडी में मौजूद चिकित्सक ने मरीजों की पर्चियां बनाकर इलाज शुरू किया।
गाइडलाइन के अनुसार पीएचसी और सीएचसी में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है। शनिवार को सुरजलाल (65), साधु (50) निवासी अतरैला पांडेय, रूपा (14) निवासी आषाढ़ी, अभय कुमार (9) और राजाराम (45) निवासी पटेहरा समेत सात मरीज सुबह आठ बजे से पर्ची कटवाने के इंतजार में बैठे रहे। डेढ़ घंटे तक पर्ची न कटने पर मरीजों के परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे।
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25 अगस्त को भी पर्ची न कटने के कारण पटेहरा निवासी नौ माह के श्रेयांश को लेकर मां डेढ़ घंटे तक पीएचसी के बाहर बैठी थी। उस समय विहिप के प्रखंड अध्यक्ष धर्मराज कोल ने सीएमओ को फोन कर लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। संवाद
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