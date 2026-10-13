Mirzapur News: नवरात्र के दूसरे दिन पक्का घाट पर हुई मां गंगा की आरती
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:14 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:14 AM IST
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मिर्जापुर। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन दिन सोमवार को भी विंध्याचल के पक्का घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती हुई। विंध्य विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित महाआरती सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।
नवरात्र के पहले दिन रविवार को मुख्य अतिथि अपर आयुक्त (प्रशासन) राजकुमार द्विवेदी सपरिवार शामिल हुए। घाट मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर घाट को रंग-बिरंगी झालरों और सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया गया। गंगा आरती प्रमुख रामानंद तिवारी और उनकी टीम ने मुख्य अतिथि को संकल्प कराकर मां गंगा का विशेष पूजन कराया। इसके बाद भव्य महाआरती हुई। आरती के बाद मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और मां गंगा का स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।
इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में जितेंद्र मिश्रा, प्रशांत उपाध्याय, धीरज तिवारी, दिनेश गुप्ता, आनंद तिवारी, गगन माली, रितिक मोदनवाल, विश्वनाथ साहू, हिमांशु मिश्रा, राज तिवारी, रामजी माली, रमेश और विवेक अग्रहरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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नवरात्र के पहले दिन रविवार को मुख्य अतिथि अपर आयुक्त (प्रशासन) राजकुमार द्विवेदी सपरिवार शामिल हुए। घाट मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर घाट को रंग-बिरंगी झालरों और सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया गया। गंगा आरती प्रमुख रामानंद तिवारी और उनकी टीम ने मुख्य अतिथि को संकल्प कराकर मां गंगा का विशेष पूजन कराया। इसके बाद भव्य महाआरती हुई। आरती के बाद मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और मां गंगा का स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।
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इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में जितेंद्र मिश्रा, प्रशांत उपाध्याय, धीरज तिवारी, दिनेश गुप्ता, आनंद तिवारी, गगन माली, रितिक मोदनवाल, विश्वनाथ साहू, हिमांशु मिश्रा, राज तिवारी, रामजी माली, रमेश और विवेक अग्रहरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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