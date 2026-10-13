Mirzapur News: नवरात्र के दूसरे दिन पक्का घाट पर हुई मां गंगा की आरती

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नवरात्र के पहले दिन रविवार को मुख्य अतिथि अपर आयुक्त (प्रशासन) राजकुमार द्विवेदी सपरिवार शामिल हुए। घाट मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर घाट को रंग-बिरंगी झालरों और सुगंधित फूलों की मालाओं से सजाया गया। गंगा आरती प्रमुख रामानंद तिवारी और उनकी टीम ने मुख्य अतिथि को संकल्प कराकर मां गंगा का विशेष पूजन कराया। इसके बाद भव्य महाआरती हुई। आरती के बाद मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और मां गंगा का स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया।इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में जितेंद्र मिश्रा, प्रशांत उपाध्याय, धीरज तिवारी, दिनेश गुप्ता, आनंद तिवारी, गगन माली, रितिक मोदनवाल, विश्वनाथ साहू, हिमांशु मिश्रा, राज तिवारी, रामजी माली, रमेश और विवेक अग्रहरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।