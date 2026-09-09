Mirzapur News: सवर्ण आयोग का गठन किया जाए

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मिर्जापुर। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वे घंटाघर पार्क से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यूजीसी गो बैक जैसे नारे लगाए। सवर्ण आयोग के गठन की मांग की। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित चार सूत्री मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस मौके पर मुकेश पांडेय के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में तनुज त्रिपाठी, सुरेंद्र तिवारी, अरविंद तिवारी, मानस त्रिपाठी, डॉ प्रशांत उपाध्याय, आदर्श मिश्रा, श्री प्रकाश दुबे आदि थे।