Mirzapur News: काली पट्टी बांधकर बैंक कर्मियों ने जताया विरोध

मिर्जापुर। विभिन्न मांगों के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मंगलवार को जिले के बैंक कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। मांग दिवस मनाया।फोरम के संयोजक सुरेश पांडेय ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता से बैंक कर्मियों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 11 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल में सभी शाखाओं में तालाबंदी कर सुबह 11 बजे इंडियन बैंक डंकीगंज शाखा पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक बैंक कर्मियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 28, 29 और 30 सितंबर को देशभर में बैंक बंद कर सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में इंडियन बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और एसबीआई समेत विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।