Mirzapur News: अलग-अलग मामलों में दो युवकों ने फंदे से लटक कर दी जान

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चुनार के रैपुरिया गांव निवासी राहुल (35) का सोमवार रात कमरे की छत में लगे कुंडे के से लटका मिला। मंगलवार सुबह काफी देर तक नहीं जागने पर परिजनों ने कमरे में झांक कर देखा तो युवक का शव फंदे पर लटका था। सूचना मृतक के बड़े भाई बुल्लू ने पुलिस को दी। राहुल का विवाह चार वर्ष पहले हुआ था। परिजनों के अनुसार राहुल के शादी के कुछ समय बाद से ही पत्नी मायके में रह रही थी। राहुल मकान कि पेंटिंग समेत अन्य मजदूरी करता था। चुनार थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह पटेल ने बताया कि कमरे में युवक का फंदे से लटका शव मिला है।

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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली और चुनार थाना क्षेत्र में सोमवार की रात फंदे से लटककर दो युवकों ने जान दे दी। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि कटरा के आवास विकास कॉलोनी मोहल्ला निवासी सिद्धार्थ राज यादव (33) सोमवार शाम कमरे में था। काफी देर तक जब सिद्धार्थ कमरे से बाहर नहीं आया तो उसके बड़े भाई ने आवाज लगाई। लेकिन जवाब नहीं आया। बड़े भाई ने जब कमरे में जाकर देखा तो वह पंखे के हुक में तार के सहारे फंदे पर लटका था। सूचना पर पुलिस पहुंची। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि युवक काफी दिनों से बीमार था। उपचार चल रहा था।