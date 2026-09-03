Mirzapur News: अंडरपास में 5 फीट पानी, 10 किलोमीटर तक जाम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
जमुई। पिरल्लीपुर पावर हाउस के पास वाराणसी-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से राजमार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मंगलवार की रात हुई तेज बारिश के बाद अंडरपास में लगभग पांच फीट पानी जमा हो गया, इससे वाहनों की रफ्तार थम गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास के दूसरे साइड में रेलवे पटरी का निर्माण कार्य प्रगति पर रहने से वहां सड़क पर लगभग चार महीने से एकल मार्ग के सहारे ही काम चलाया जा रहा है। अंडरपास में जलभराव से दोनों तरफ लगभग दस किलोमीटर तक वाहनों का लंबा जाम लग गया। दोपहर तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा।
दोपहर बाद बड़ी मशक्कत से कुछ पानी की निकासी कर बड़े वाहनों का आवागमन शुरू कराया गया, लेकिन देर शाम तक चार पहिया छोटे वाहनों और बाइक सवारों को अंडरपास से गुजरने से रोका गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास के दूसरे साइड में रेलवे पटरी का निर्माण कार्य प्रगति पर रहने से वहां सड़क पर लगभग चार महीने से एकल मार्ग के सहारे ही काम चलाया जा रहा है। अंडरपास में जलभराव से दोनों तरफ लगभग दस किलोमीटर तक वाहनों का लंबा जाम लग गया। दोपहर तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा।
विज्ञापन
दोपहर बाद बड़ी मशक्कत से कुछ पानी की निकासी कर बड़े वाहनों का आवागमन शुरू कराया गया, लेकिन देर शाम तक चार पहिया छोटे वाहनों और बाइक सवारों को अंडरपास से गुजरने से रोका गया था।
विज्ञापन