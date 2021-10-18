फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   395 trainees remained absent for the D.El.Ed. examination.

Mirzapur News: डीएलएड परीक्षा में 395 प्रशिक्षु रहे अनुपस्थित

Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
395 trainees remained absent for the D.El.Ed. examination.
डीएलएड प्रशिक्षण के विभिन्न बैचों की आंशिक एवं बैक पेपर परीक्षा में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति का सिलसिला जारी है।
विज्ञापन

शुक्रवार को जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में तीनों पालियों को मिलाकर कुल पंजीकृत 2762 प्रशिक्षुओं में से 2367 ने परीक्षा दी, जबकि 395 ने परीक्षा से दूरी बनाए रखी। विषयवार आंकड़ों के अनुसार विज्ञान की परीक्षा में सबसे अधिक 158 प्रशिक्षु गैरहाजिर रहे।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य बालमुकुंद ने बताया कि शुक्रवार को पहली पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। इसमें कुल 1483 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। इनमें 1325 शामिल हुए, जबकि 158 अनुपस्थित रहे।
विज्ञापन

इस पाली में उपस्थिति का आंकड़ा करीब 89.35 प्रतिशत रहा। इसी तरह दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा में कुल 893 प्रशिक्षुओं को परीक्षा देनी थी। इनमें से 760 उपस्थित हुए, जबकि 133 शामिल नहीं हुए। इस विषय में करीब 85.10 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी प्रकार तीसरी पाली में सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा में पंजीकृत 386 में 282 उपस्थित तथा शेष 104 अनुपस्थित रहे।
इस पाली में उपस्थिति करीब 73.06 प्रतिशत रही, जो तीनों पालियों में सबसे कम थी। विषयवार आंकड़ों पर नजर डालें तो विज्ञान में 158, गणित में 133 और सामाजिक अध्ययन में 104 प्रशिक्षु अनुपस्थित रहे। इस तरह तीनों पालियों में कुल 395 प्रशिक्षु परीक्षा से गैरहाजिर रहे। प्रवक्ताओं की टीम ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed