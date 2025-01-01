Mirzapur News: 5 बाघों के रथ पर सवार होंगी मां भगवती, 65 फीट ऊंचे पंडाल में 11 देवी-देवताओं के होंगे दर्शन

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पंडाल में पांच बाघों के रथ पर सवार मां भगवती का दिव्य स्वरूप और एक साथ 11 देवी-देवताओं के दर्शन होंगे। पंडाल को आकर्षक रूप देने के लिए कोलकाता के कारीगर राहुल को बुलाया गया है, जबकि प्रतिमाओं का निर्माण कोलकाता के मूर्तिकार अभिजीत पाल कर रहे हैं।समिति के अध्यक्ष-संरक्षक दुर्गा चौरसिया ने बताया कि पंडाल का निर्माण करीब 350 वर्गफीट क्षेत्र में कराया जा रहा है। इस पर लगभग पांच लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। पंडाल में मां भगवती के साथ 11 अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। पांच बाघों के रथ पर सवार मां भगवती का स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा।पंडाल निर्माण में करीब 300 बांस, 400 फीट लकड़ी के बीट, 550 मीटर कपड़े और 800 पीस थर्मोकोल का इस्तेमाल किया जाएगा। कारीगर पंडाल को भव्य रूप देने में जुटे हैं, वहीं मूर्तिकार अभिजीत पाल मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। संवाद