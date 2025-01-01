Mirzapur News: मां कात्यायनी से मांगी समृद्धि-खुशहाली कामाख्या धाम में 20 हजार श्रद्धालु पहुंचे

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कामाख्या देवी मंदिर में मंगला आरती के बाद भोर से ही दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लग गई। भीड़ के कारण भक्तों को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। मां के दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हो गए।कोई मनोकामना पूरी होने पर मां के दरबार में पहुंचा तो किसी ने अपनी मुराद पूरी होने की प्रार्थना की। मंदिर के महंत आकाशराज तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को करीब 20 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया।सुबह से मंदिरों में लगी रही भीड़ : शहर के मां काली मंदिर मिश्रबाजार, महुआबाग मंदिर, सकलेनाबाद दुर्गा मंदिर, आमघाट शीतला माता मंदिर, मालगोदाम रोड, पीरनगर, गोराबाजार, नवाबगंज, कोट किला कोहना, तुलसी का पुल और हमीद सेतु स्थित मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। महिलाओं की संख्या अधिक रही। भक्तों ने नारियल और चुनरी चढ़ाकर मां कात्यायनी की आराधना की। घरों में नौ दिनों तक व्रत और अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं ने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पूजन किया।