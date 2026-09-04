Mirzapur News: 32 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिला नियुक्ति पत्र
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:37 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:37 AM IST
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मिर्जापुर। नगर के सिविल लाइन स्थित सिटी क्लब के सभागार में बृहस्पतिवार को नगर क्षेत्र की 32 नव चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्नशील है।
समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं हमारे समाज के नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने नव चयनित सभी सहायिकाओं को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई व उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने भी सभी चयनित सहायिकाओं को शुभकामनाएं दीं। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। संचालन बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर राधेश्याम पाल ने किया। इस दौरान नेहा गुप्ता, सविता गुप्ता, सर्वेश्वरी मिश्रा, संतोषी मोदनवाल, पूनम देवी, लक्ष्मी तिवारी, शिवानी चौधरी आदि मौजूद रहीं।
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समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं हमारे समाज के नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने नव चयनित सभी सहायिकाओं को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई व उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने भी सभी चयनित सहायिकाओं को शुभकामनाएं दीं। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। संचालन बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर राधेश्याम पाल ने किया। इस दौरान नेहा गुप्ता, सविता गुप्ता, सर्वेश्वरी मिश्रा, संतोषी मोदनवाल, पूनम देवी, लक्ष्मी तिवारी, शिवानी चौधरी आदि मौजूद रहीं।
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