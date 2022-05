{"_id":"627c9b3b7fe1c860a93e6acb","slug":"world-nursing-day-nurses-are-together-so-we-were-able-to-fight-the-battle-with-corona","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विश्व नर्सिंग दिवस: नर्स हैं संग... इसलिए लड़ पाए कोरोना से जंग, जान जोखिम में डालकर निभा रहीं जिम्मेदारी, आज होगा सम्मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 12 May 2022 10:59 AM IST