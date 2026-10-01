Meerut News: आंगन का उत्सव में महिलाओं और बच्चों को किया जागरुक
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:23 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:23 PM IST
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रोहटा। गांव पंचायत भोला में सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत आंगन का उत्सव आयोजित किया गया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, ब्लॉक सुपरवाइजर के साथ महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बाल विकास से संबंधित जानकारी दी गई।
ग्राम प्रधान भोजराज सिंह ने महिलाओं और बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि गांव में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजेश, सुमन और पिंकी तथा आशा कार्यकर्ता प्रेम और हिमांशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
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ग्राम प्रधान भोजराज सिंह ने महिलाओं और बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि गांव में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजेश, सुमन और पिंकी तथा आशा कार्यकर्ता प्रेम और हिमांशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
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