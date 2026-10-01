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Meerut News: समस्याओं का समाधान नहीं होने पर देंगे धरना

Thu, 01 Oct 2026 09:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:39 PM IST
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Will stage a protest if problems are not resolved.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। भाकियू संघर्ष मोर्चा ने गांव भिडवारा में टीन शेड आदि मामले में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर शनिवार को दोपहर बाद से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की कड़ी चेतावनी दी है।
बृहस्पतिवार को तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, सीओ पंकज लवानिया, एसडीओ विद्युत रामजन्म सिंह, बीडीओ सतीश कुमार और मवाना, फलावदा व हस्तिनापुर के प्रभारियों के साथ हुई बैठक में संगठन ने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वार्ता के दौरान ढिकौली जल निगम लीकेज, तहसील व नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, निजी स्कूलों की मनमानी फीस, मवाना शुगर मिल के मुद्दे, मुख्य मार्ग पर जाम, नगर में लगने वाली अवैध पैंठ, मटौरा चौकी प्रभारी के अभद्र व्यवहार, फसल नुकसान व जले गन्ने के मुआवजे जैसे गंभीर विषय रखे गए।
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प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संगठन मंत्री सनी चौधरी, जिलाध्यक्ष नवनीत चौहान, भूपेंद्र चौहान, राहुल भाटी, ठाकुर शनि प्रताप, मुकुल चौहान, साजिद प्रधान, यूसुफ और लोकेश विधूड़ी शामिल रहे। अधिकारियों द्वारा शनिवार तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने पर संगठन ने कहा कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि यदि मांगों को शनिवार दोपहर तक पूरा नहीं किया जाता है तो अपराह्न से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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